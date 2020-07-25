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Tatlısu'da Ölü Yunus Kıyıya Vurdu!

Tatlısu sahilinde bugün kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 13:22
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Tatlısu'da Ölü Yunus Kıyıya Vurdu!

Taşkent Doğa Parkı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, bugün Tatlısu sahilinde 47 kilo ağırlığında kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu. 

Tatlısu'da karaya vurmuş ölü yunusun Mehmet Duman ve Yaman Duman tarafından farkedilerek Alo 1190 Yaban Hayat Destek hattına bildirildği açıklandı. Yunusun ölüm sebebinin gün içerisinde yapılacak nekropsin sonrası açıklanacağı ifade edildi.

Taşkent Doğa Parkı'ın paylaşımı şöyle:

Tatlısu'da karaya vurmuş ölü yunus Mehmet ve Yaman Duman tarafından farkedilerek Alo 1190 Yaban Hayat Destek Hattına bildirildi.

İlk incelemelerde hayvanın yeni ölmüş olduğu ve dış muayenesinde ölüme sebebiyet verebilecek bir yara bulunmadığı tespit edildi. Hayvanın 1.80 boyunda ve 47.3kg kilo ağırlğında olduğu belirlendi. Ayrıca Genç(yetişkin altı, juvenil) hayvanın türünün çizgili yunus olduğu ve dişi olduğu tespit edildi.

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti ekipleri de hayvanı yerinde inceleyerek kendi çalışmaları için ölçümler ve doku örnekleri aldılar.

Hayvan Doğa Park tarafından teslim alınarak nekropsi için Yaban Hayat Hastanesine getirildi. Gün içerisinde yapılacak nekropsinin hayvanın ölüm sebebi ile ilgili ipuçları vermesi bekleniyor.

DoğaPark bünyesindeki Deniz Canllari Merkezimizde deniz memelileri ile ilgili çalışmalar Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ve İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi işbirliği ile yürütmektedir.

Anahtar Kelimeler:
TatlısuÖlü Yunus
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