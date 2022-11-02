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Tatlısu - Geçitkale Anayolunda iki araç çarpıştı!

Tatlısu - Geçitkale Anayolunda trafik kazası meydana geldi.

02 Kasım 2022 Çarşamba 20:08
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Tatlısu - Geçitkale Anayolunda iki araç çarpıştı!



02.11.2022 tarihinde saat 17.55 raddelerinde Gecitkale-Tatlisu anayolu 6-7 km'leri arasında  Boğaz mevkiinde, Oleh KOVTUNOV (E-47) yönetimindeki BH 8884 10 plakalı jeep araç ile Tatlısu istikametinden Geçitkale  istikametine doğru seyredip yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde dikkatsiz bir sekilde yolun sağına gecmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan LIAQAT Ali CHAUDHRY(E-45) yönetimindeki GB 481 plakalı pick-up aracın  önünü tıkaması ile yüz yüze çarpışmışlardır.Kaza sonucu yaralanan GB 481 plakalı arac sürücüsü  ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin GURMENI (E-32) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastahanesinde tedavileri halen sürüyor. Oleh KOVTUNOV tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 02.11.2022 21:26
Anahtar Kelimeler:
Tatlısu GeçitkaleKazaTrafik Akzası
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