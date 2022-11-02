Tatlısu - Geçitkale Anayolunda iki araç çarpıştı!

02.11.2022 tarihinde saat 17.55 raddelerinde Gecitkale-Tatlisu anayolu 6-7 km'leri arasında Boğaz mevkiinde, Oleh KOVTUNOV (E-47) yönetimindeki BH 8884 10 plakalı jeep araç ile Tatlısu istikametinden Geçitkale istikametine doğru seyredip yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde dikkatsiz bir sekilde yolun sağına gecmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan LIAQAT Ali CHAUDHRY(E-45) yönetimindeki GB 481 plakalı pick-up aracın önünü tıkaması ile yüz yüze çarpışmışlardır.Kaza sonucu yaralanan GB 481 plakalı arac sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin GURMENI (E-32) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastahanesinde tedavileri halen sürüyor. Oleh KOVTUNOV tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.