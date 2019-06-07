Tatlısu, KKTC’nin 5. Cittaslow (sakin şehir) belediyesi unvanını kazandı

Tatlısu Belediyesi, KKTC’nin beşinci Cittaslow (sakin şehir) belediyesi unvanını kazandı.

Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik ve Geçitkale belediyelerinin ardından cittaslow üyesi olan Tatlısu’nun üyeliğe kabulü, Cittaslow Birliği Uluslararası Genel Sekreteri Pier Giorgio Olivetti imzalı elektronik postayla bildirildi.

TAK muhabirinin sorusu üzerine, üyelikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Tatlısu’nun cittaslow üyeliğine kabulünün, Tatlısulular ve ülke adına onur verici olduğunu söyledi.

Orçan, Cittaslow Tatlısu’da farklı turizm modelleriyle turizm potansiyelini daha da artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Cittaslow Birliğinin merkezi İtalya’da 22 Haziran’da düzenlenecek törenle üyelik belgesini alacağını açıklayan Hayri Orçan, Cittaslow üyesi olabilmek için gerekli kriterleri karşılamak üzere dört- beş yıldır çalıştıklarını, son bir yıldır da DAÜ’nün desteğiyle ve paydaşlarla raporlama işlemlerini yürüttüklerini anlattı.

Raporun önce Cittaslow Kuzey Kıbrıs ağında, ardından merkezde değerlendirildiğini ve tüm kriterleri karşılayarak üyeliğe hak kazandıklarının 4 Haziran’da elektronik posta yoluyla kendilerine bildirildiğini açıklayan Orçan, bunun onur verici olduğunu vurguladı.

Hayri Orçan, Tatlısu’da yerel kalkınmayı sağlamak, insanların geleneksel üretimlerini, yiyecek ve el sanatlarını, çalışarak elde ettikleri ürünleri birinci elden tüketiciye ulaştırmak, sağlıklı ürün yetiştirmek, turizm alanında bölgenin tarihi kültürel mirasın korunması gibi çalışmaları bulunduğunu kaydetti.

Belediye sınırları içinde yaptıkları Miniakıbrıs’ın da bulunduğu alandaki 1100 yıllık Panagia Pegaminiotissa Kilisesi'ni doğa müzesine çevirdiklerini anlatan Orçan, ayrıca 250-300 yıllık tarihi un değirmenini ve bir çeşmeyi de restore ederek turizme kazandırdıklarını söyledi.

Devam eden arkeolojik kazıların, bölgenin adadaki ilk yerleşim yeri olabileceğini gösterdiğini kaydeden Hayri Orçan, hedefleri arasında, 10 bin yıllık bir köy projesini içeren Arkeopark projesi de bulunduğunu belirtti. Orçan, yerel yiyeceklerin sunulacağı kafeler, tarihi değerlerin sergileneceği müzeler ve yabancı öğrencilerin de araştırmalar yapabileceği bir kazı araştırma merkezi yaratmayı hedeflediklerini anlattı.

SOLAR ENERJİ

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, sakin şehirlerin önemli unsurlarından biri olan solar güneş panelleriyle yenilenebilir enerji kaynakları kullanmayı öne çıkardıklarını, muhtarlık binasının, çocuk parkının ve Miniakıbrıs’ın bu yolla aydınlatıldığını kaydetti.

Orçan, belediye bünyesindeki Halk Eğitim Merkezi çatısı altında bölge kadınlarına yönelik Kıbrıs kültürüne ait el sanatları kurslarının tamamlandığını, yöresel yemeklerin ve reçellerin üretildiği bir merkez haline dönüştürüldüğünü ayrıca kültürün yaşatılıp gelecek nesillere aktarılması amacıyla çocuk ve gençlere yönelik halk dansları ekipleri kurulduğunu söyledi.

Tatlısu Belediyesi bünyesinde gençlik meclisi oluşturulduğunu ve bu yolla gençlerin kendi problemlerini tartışabilecekleri bir ortam yaratıldığını ifade eden Orçan, “Organik tarımı özendirmek için bir bahçe kurduk. Burada hem yerel tohumların korunması sağlanacak, hem de vatandaşa dağıtacağız. Sağlıklı üretim yapılacak ve bunun için bir de pazar kurulacak” dedi.

Yaşlı bakım projesinin halen devam ettiğini, bu çerçevede yalnız yaşayanların ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Hayri Orçan, annelere yönelik yurt dışı kültür gezileri de düzenldiklerini belirtti.

NÜFUS YAZDA 2 BİN 600

Üç mahalleden oluşan Tatlısu’nun son nüfus sayımına göre nüfusunun 1459 olduğunu ancak özellikle yaz aylarında nüfusun 2 bin 600’e kadar yükseldiğini ifade eden Başkan Orçan, belediyenin her yıl Ot Festivali ve Harnup Festivali düzenlediğini, böylece hem doğadan beslenmeyi teşvik ettiklerini, hem de bölgenin önemli bir değeri olan harnubu tanıtıp sağlığa faydalarına dikkat çektiklerini söyledi.

SARIÇİZMELİ’DEN MESAJ

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ulusal Ağ Koordinatörü ve Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli de Tatlısu’nun cittaslow üyeliğiyle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Tatlısu Belediyesi üyelik sürecini tamamlayıp Kuzey Kıbrıs’ın 5. Cittaslow Belediyesi olmuştur. Sevgili Başkan Hayri Orçan ve süreç boyunca katkı koyan tüm arkadaşlara teşekkür eder, gönülden kutlarım. Aramıza hoş geldin Tatlısu!” ifadelerini kullandı.