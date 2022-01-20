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Tatlısu-Mallıdağ ana yolunda bir kaza meydana geldi

Tatlısu-Mallıdağ ana yolu üzerinde meydana gelen kazada, iki kişi yaralandı.

20 Ocak 2022 Perşembe 19:45
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Tatlısu-Mallıdağ ana yolunda bir kaza meydana geldi
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Tatlısu-Mallıdağ ana yolu üzerinde bugün saat 18.30 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki Ekarerina Orekhovskaia, yönetimindeki  KB 669 plakalı salon araç ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada, Mallıdağ kavşağı yakınlarında sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 42 yaşındaki Muhammet Ali Usta yönetimindeki RF 747 plakalı van araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan KB 669 plakalı araç sürücüsü Ekarerina Orekhovskaia ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki Madina Rashidova kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor. 

Soruşturma devam ediyor...

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