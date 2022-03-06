Tatlısu Ot Kültür Festivali yapıldI

Festivalde yapılan konuşmalarda pandemi sürecinin ardından normalleşmeye başlandığını ve doğada yetişen otların tüketilmesinin günümüzde artan hastalıklara karşın, sağlıklı bir beslenme şekli için son derece önemli olduğuna vurgu yapıldı.





Doğadan ve doğal beslenme alışkanlığını yaymak amacıyla gerçekleştirilen Tatlısu Ot Kültür Festivali’nin 6’ıncısı köy meydanında düzenlendi.Tatlısu Minik Halk Dansları Ekibinin dans gösterisi ile başlayan festival, bando ve kukla gösterileri ve Şirin Zafer Yıldız’ın yazmış olduğu Mustafa Tozakı’nın bestesini yapmış olduğu Tatlısum adlı şarkıyı seslendirmeleri ile devam etti.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan açılışta yaptığı konuşmada; “doğaya dönüş” sloganı ile başlayan festivalde, 150 standa kadar çıkmış olmanın mutluluğunu yaşarken, pandemi süreci ardından normalleşme sürecinde festivallerin fitilini bu festival ile ateşlemiş olmanın da mutluluğunu yaşadığını kaydetti.



Kültür ve sanata büyük önem verdiklerini de söylenen Orçan, festivalin turizm açısından da önemini vurguladı ve festivalin gerçekleştirilmesine katkı koyanlara, Türkiye’den katılan Kardeş Belediyelerimizin Belediye Başkanlarına, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Milletvekilleri ve tüm protokole teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.





Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’ın konuşmasının ardından, Kardeş Belediyelerimiz Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da yaptıkları konuşmalarda teşekkürlerini ve memnuniyetlerini belirterek, iş birliği içerisinde olmaktan mutluluk duyduklarını ve her zaman desteğe hazır olduklarını dile getirdiler.

Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, imzalanacak olan Kardeş Şehir ve İşbirliği protokolü ile ilgili mutluluğunu ayrıca dile getirdi.

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu ise konuşmasında, Tatlısu’nun ot ve kültürel zenginliğini vurgulayarak, hastalıkların hat safada olduğu bu dönemde, bu otlara sahip olmanın ayrıcalığından bahsetti.





Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; 2 yıl aranın ardından böyle bir organizasyonun gerçekleşmesinin verdiği mutluluğu dile getirerek başladığı konuşmasında, Rusya – Ukrayna savaşından sonra yaşanacak gıda sıkıntısına dikkat çekerek, “bu anlamda doğaya dönüş sloganı ile başlanan bu festval çok yararlı olacak”

Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlendirmek için çalıştıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Eşi Sibel Tatar’ın girişimleri ile başlattıkları sıfır atık projesi ve Tatlısu’dan başlayan projenin diğer bölgelere de yaygınlaştırılmasını ve gençlere daha iyi bir gelecek bırakmak için uğraştıklarını kaydeden Tatar, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’a ayrıca teşekkür eden Tatar, “gayretlerini taktir ediyoruz” dedi.



Konuşmaların ardından festival doğada yetişen otlardan yapılan çeşitli yemeklerin ikram edilmesiyle devam etti. (MHA)



