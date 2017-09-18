Tatlısu ve Gemikonağı'nda 2 ayrı hırsızlık

Tatlısu’da Cumartesi günü, F.D. (E-49) kimlikli kişi, görevli olduğu “Çiftlikdüzü 35” numaralı yangın gözetleme kulesi yanında bulunan Orman Dairesi’ne ait yangın radar kulesi üzerinde monteli yaklaşık 10 metre uzunluğunda bakırı kesip çalmaktan tutuklandı.
Gemikonağı’nda ise, Seçil Cengiz’e ait olup seyahat ettiği otobüsün bagajında unuttuğu sırt çantası içerisinde bulunan para cüzdanı ve içerisindeki 990 TL para çalındı.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, meselede zanlı olarak görülen M.Y. (E-60) tutuklandı.