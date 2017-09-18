Tatlısu ve Gemikonağı'nda 2 ayrı hırsızlık

Gemikonağı’nda ise, Seçil Cengiz’e ait olup seyahat ettiği otobüsün bagajında unuttuğu sırt çantası içerisinde bulunan para cüzdanı ve içerisindeki 990 TL para çalındı.