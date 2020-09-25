Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Gökhan Naim cinayetinde flaş gelişme
Gökhan Naim cinayetinde flaş gelişme
10 yıl hapse mahkum edildi
10 yıl hapse mahkum edildi
Kadına şiddete 8 ay hapis cezası
Kadına şiddete 8 ay hapis...
Teminatla serbest kaldı
Teminatla serbest kaldı
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti

TATLISU’DA İKİ GÖLET YILLAR SONRA AKTİF HALE GETİRİLDİ

Tatlısu’da uzun yıllardan sonra iki göletin temizliği yapılarak, göletlerin su tutması sağlandı.

25 Eylül 2020 Cuma 14:54
691 Okunma
TATLISU’DA İKİ GÖLET YILLAR SONRA AKTİF HALE GETİRİLDİ

Tatlısu’da uzun yıllardan sonra iki göletin temizliği yapılarak, göletlerin su tutması sağlandı.

Tatlısu bölgesinde bulunan, biri 24 yıldır temizlenmeyen ve su tutma hacmini büyük oranda kaybetmiş olan göletle, diğeri 25 yıldan bu yana bakım- onarım yapılmadığı için özelliğini yitiren göletin temizliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Su Dairesi’nin kontrolünde yapıldı. Göletler, yaklaşık 40 gün boyunca yürütülen temizlik çalışmaları neticesinde, yeniden aktif hale getirildi.

BAKAN OĞUZ: YAĞMUR SULARININ TUTULMASI, YERALTI KAYNAKLARININ DESTEKLENMESİ ÖNEMLİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz,  göletlerde incelemede bulundu. Bakan Oğuz, özellikle yağmur sularının tutularak, yeraltı kaynaklarının desteklenmesinin ve sulama amaçlı tarımsal faaliyete kullanılmasının önemine dikkat çekti. Bakan Oğuz, göreve geldikten sonra bu bilinçle çalıştıklarını ifade ederek, bu tip çalışmaların etkin bir şekilde devam edeceğini söyledi.  Bakan Oğuz, suyun çok değerli olduğunu ve yağmur sularının da en etkin şekilde kullanılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Bakan Oğuz, göletlerdeki temizlik çalışmalarına vermiş olduğu destekten dolayı Tatlısu Belediye  Başkanı  Hayri Orçan’a da teşekkürlerini iletti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa - Girne yolunda menfez köprü yapılıyor: 3 ay sürmesi bekleniyor
Lefkoşa - Girne yolunda menfez köprü yapılıyor: 3 ay sürmesi bekleniyor
“ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 30’UNUN İNTERNET ERİŞİMİ VE/VEYA CİHAZI YOK”
“ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 30’UNUN İNTERNET ERİŞİMİ VE/VEYA CİHAZI YOK”
Kişmir : "Özel sektör çalışanlarına da 13. maaş verilmeli"
Kişmir : "Özel sektör çalışanlarına da 13. maaş verilmeli"
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim