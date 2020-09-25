TATLISU’DA İKİ GÖLET YILLAR SONRA AKTİF HALE GETİRİLDİ

Tatlısu’da uzun yıllardan sonra iki göletin temizliği yapılarak, göletlerin su tutması sağlandı.

Tatlısu bölgesinde bulunan, biri 24 yıldır temizlenmeyen ve su tutma hacmini büyük oranda kaybetmiş olan göletle, diğeri 25 yıldan bu yana bakım- onarım yapılmadığı için özelliğini yitiren göletin temizliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Su Dairesi’nin kontrolünde yapıldı. Göletler, yaklaşık 40 gün boyunca yürütülen temizlik çalışmaları neticesinde, yeniden aktif hale getirildi.

BAKAN OĞUZ: YAĞMUR SULARININ TUTULMASI, YERALTI KAYNAKLARININ DESTEKLENMESİ ÖNEMLİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, göletlerde incelemede bulundu. Bakan Oğuz, özellikle yağmur sularının tutularak, yeraltı kaynaklarının desteklenmesinin ve sulama amaçlı tarımsal faaliyete kullanılmasının önemine dikkat çekti. Bakan Oğuz, göreve geldikten sonra bu bilinçle çalıştıklarını ifade ederek, bu tip çalışmaların etkin bir şekilde devam edeceğini söyledi. Bakan Oğuz, suyun çok değerli olduğunu ve yağmur sularının da en etkin şekilde kullanılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Bakan Oğuz, göletlerdeki temizlik çalışmalarına vermiş olduğu destekten dolayı Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’a da teşekkürlerini iletti.