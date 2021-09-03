Tatlısu’nun 2 mil açığında hiçbir kirliliğe rastlanmadı

Başbakanlık Müsteşarı ve Kriz Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Tatlısu’nun 2 mil açığında uydudan saptanan renk değişimi nedeniyle “şüpheli bir ihbar” için Kıyı Emniyeti’ne ait römorkörün söz konusu alana vardığını, bölgede keşifte hiçbir kirliliğe rastlanmadığını açıkladı.

TAK muhabirinin sorusu üzerine, Suriye kaynaklı akaryakıt sızıntısıyla ilgili İnsansız Hava Araçlarının (İHA) keşiflerine devam ettiğini aktaran Amcaoğlu, Kıyı Emniyeti’ne ait römorkörün ise Girne sahilinde taramalarını sürdürdüğünü söyledi.

Amcaoğlu, bugün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada uydu görüntülerinden görülebilen Tatlısu’nun 2 mil açığında şüpheli renk değişiminin sıcak-soğuk su değişiminden kaynaklı da olabileceği bilgisini aldığını söylemişti.