Tavuk, sülün, tavşan ve güvercinler telef oldu

Güzelyurt’a bağlı Kalkanlı köyünde başıboş köpekler, kümes hayvanlarını parçaladı.

Hüsnü Hilkan’a ait restoranın bahçesinde bulunan kümeslere geçtiğimiz gece giren başıboş köpekler, tavuk, sülün, tavşan ve güvercin gibi birçok kümes hayvanını telef etti.

Hayvanlarının telef olmasıyla oldukça üzüldüğünü kaydeden Hilkan, konuyu polise aktardığını söyledi.

Yetkilerinin bir an önce başıboş köpek sorununa kalıcı bir çözüm getirmesi gerektiğini belirten Hilkan, hayvanlarının bahçedeki kapalı bir alanda emniyetli olmasına rağmen telef edildiğini ifade etti.

Kaynak : Kıbrıs Gazetesi / Güren TİLKİ



