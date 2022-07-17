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Taygun başarılarına bir yenisini daha eklendi

KKTC Atletizm Federasyonu’nun başarılı atletlerinden Taygun Artan Özcihan, başarılarına yenisini ekledi. Taygun, Balkan U20 Atletizm Şampiyonası’nda 100 metrede dördüncü olurken, 4x100 metrede Türkiye ile birinciliğe koştu.

17 Temmuz 2022 Pazar 11:44
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Taygun başarılarına bir yenisini daha eklendi
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Balkan U20 Atletizm Şampiyonası, Türkiye’nin ev sahipliğinde Denizli’de düzenlenirken organizasyonun ilk günü olan cumartesi günü Taygun 100 metre branşında piste çıktı.

Eleme serisini rahat bir şekilde 10.84 koşarak finale kalan Taygun, finalde 10.88 koşarak çok az bir farkla üçüncülüğü kaçırarak dördüncü oldu.

Aynı gün Taygun, Türkiye 4x100 metre branşında yarıştı. Yarışta son adam olarak koşan Taygun, takımı ile elde ettiği 40.83’lük derece ile Balkan U20 şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz yıl Sırbistan’da düzenlenen Balkan U18 Şampiyonası’na da katılan Taygun Artan Özcihan, 100 ve 4x100 metre branşlarında şampiyonluk yaşarken, U20 kategorisinde de başarılarına yenisini eklemiş oldu.

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