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TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, KKTC'YE GELDİ

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere, KKTC'ye geldi.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 14:59
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TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, KKTC'YE GELDİ

Şetop'u taşıyan uçakta, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve bazı milletvekilleri, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Çiğdem Karaaslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk de yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Şentop
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