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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Önder Sennaroğlu’nu kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevine seçilen Önder Sennaroğlu’nu telefon ile arayarak kutladı.

19 Ocak 2021 Salı 09:43
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Önder Sennaroğlu’nu kutladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevine seçilen Önder Sennaroğlu’nu telefon ile arayarak kutladı.

Şentop, görüşmede TBMM ile KKTC Cumhuriyet Meclisi arasında var olan ilişkileri her zaman daha da ileriye taşıma arzusunda olduklarını belirterek, Sennaroğlu’nun Meclis Başkanlığı dönemin de bu amaçla ortak çalışmalar ortaya koyacaklarını ifade etti.

Şentop, Sennaroğlu’na görevinde başarılar dileyerek, kendisini Ankara’ya davet etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da görüşmede, Şentop’a teşekkür ederken en uygun zamanda Meclis heyeti ile Ankara’da olmaktan onur duyacaklarını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanılan zor süreci, ülke olarak büyük bir gayret ile atlatmak için uğraş verdiklerine vurgu yapan Sennaroğlu’nu, bu mücadelede Anavatan Türkiye’nin katkı ve desteğini her zaman yanlarında hissetmenin kendilerine büyük bir güç ve moral verdiğini kaydetti.

İki ülke Meclisleri arasındaki güçlü bağın daha da gelişmesi için Başkanlığı döneminde uğraş vereceğini kaydeden Sennaroğlu, TBMM’nin tecrübelerinden her zaman istifade etmek arzusunda olduklarını dile getirdi.

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