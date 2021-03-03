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TBMM BAŞKANI ŞENTOP’A NEZAKET ZİYARETİ

Başbakan Ersan Saner, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’a nezaket ziyaretinde bulundu.

03 Mart 2021 Çarşamba 16:34
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP’A NEZAKET ZİYARETİ

Başbakan Saner, Ankara temaslarına devam ediyor. Saner’e TBMM ziyaretinde Maliye Bakanı Dursun Oğuz eşlik etti.

Başbakan Saner ile TBMM Başkanı Şentop, ekipleriyle birlikte ziyaret anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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