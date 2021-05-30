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TBMM Dilekçe Komisyonu Heyeti KKTC'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu heyeti, Cumhuriyet Meclisi’nin davetiyle KKTC’ye geldi.

30 Mayıs 2021 Pazar 12:13
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TBMM Dilekçe Komisyonu Heyeti KKTC'de

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığındaki heyet, bu sabah KKTC’ye gelişinde, Ercan Havalimanı’nda, Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra ve Komite Başkan Vekili Salahi Şahiner tarafından karşılandı.

Heyet, temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner ile Dilekçe Ombudsman Komitesi eski Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay tarafından kabul edilecek.

Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi ile toplantı yapması planlanan heyetin, Çarşamba günü ülkeden ayrılması bekleniyor.

Heyette, Başkan Mihrimah Belma Satır’ın yanı sıra Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve İzmir Milletvekili Özcan Purçu bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Büyük Millet MeclisiTBMM Dilekçe Komisyonu Heyeti
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