Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kanlı kavga mahkemede son buldu
Kanlı kavga mahkemede son buldu
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı
Jeneratör Sirkati Zanlılarının Tutukluluğu Uzatıldı
Jeneratör Sirkati Zanlılarının Tutukluluğu Uzatıldı
15 ay hapis cezası
15 ay hapis cezası
Bağıra çağıra çevreye rahatsızlık verdi
Bağıra çağıra çevreye rahatsızlık verdi

TBMM KKTC Dostluk Grubu Heyeti KKTC’de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dostluk Grubu heyeti Cumhuriyet Meclisi’nin davetiyle KKTC’de temaslarda bulunuyor. 

26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:32
46 Okunma
TBMM KKTC Dostluk Grubu Heyeti KKTC’de

Meclisten verilen bilgiye göre, Konya Milletvekili Orhan Erdem başkanlığındaki heyet, bu sabah Ercan’a varışında Cumhuriyet Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri karşıladı. 

Dostluk grubu heyeti ülkeye gelişinin hemen ardından Özgürlük Mücadelesi Dr.Fazıl Küçük’ün anıt mezarı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın kabrine ziyaretler gerçekleştirdi. Daha sonra Boğaz şehitliğine geçen heyet, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından karşılanıp, şehitlik hakkında bilgilendirildi.

TBMM KKTC Dostluk Grubu heyeti bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cuöhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner tarafından da kabul edilecek. 

Ziyaret ve temaslarına yarın ve Cuma günü de devam etmesi beklenen heyetin Cumartesi günü KKTC’den ayrılması bekleniyor. 

Orhan Erdem Başkanlığındaki heyette Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş bulunuyor. 

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Büyük Millet MeclisiTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dostluk Grubu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “Yatırımların devamı, ülkedeki istikrara güvenin göstergesi”
Tatar: “Yatırımların devamı, ülkedeki istikrara güvenin göstergesi”
Eşini öldüresiye dövdü!
Eşini öldüresiye dövdü!
Olgun: Önümüzdeki hafta kapıların açılmasıyla ilgili bir sıkıntı görmüyorum
Olgun: Önümüzdeki hafta kapıların açılmasıyla ilgili bir sıkıntı görmüyorum
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim