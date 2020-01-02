Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Bu gıdalar kemik erimesine karşı birebir!
Bu gıdalar kemik erimesine karşı...
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
İşte ses kısıklığına iyi gelecek yöntemler
İşte ses kısıklığına iyi gelecek...
‘Günde 4 fincan kahve içmek kilo almayı engelliyor’
‘Günde 4 fincan kahve içmek...
25 yıllık efsane geri dönüyor!
25 yıllık efsane geri dönüyor!

TBMM, Libya tezkeresi için bugün olağanüstü toplanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tezkereyi görüşmek için bugün olağanüstü toplanacak.

02 Ocak 2020 Perşembe 10:13
TBMM, Libya tezkeresi için bugün olağanüstü toplanacak

Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi yeni yılın ilk mesai gününde Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.İktidar, tezkerede Libya’ya asker gönderilmesinin gerekçelerini sıraladı.

“Milli çıkarlar için gerekli” vurgusu yapıldı. Mehmetçik, gayrimeşru silahlı gruplar ve terör örgütlerince Türkiye’nin Libya’daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları engelleyecek. Libya halkına insani yardım ulaştıracak. Ayrıca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin talep ettiği desteği verecek.Türk askerinin Libya’daki görevine dair sınır ve kapsam TC Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Tezkere ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu ülkede bulunması için 1 yıl süreyle izin isteniyor.

TC Meclis Başkanı Mustafa Şentop Olağanüstü toplantıya başkanlık edecek. Görüşmelerde en az 201 milletvekilinin Genel Kurul’da bulunması gerekiyor.

Siyasi parti temsilcileri, 20’şer dakika süreyle tezkereye dair görüşlerini açıklayacak.

(BRT/TRT)

Anahtar Kelimeler:
TbmmLibya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hulusioğlu’ndan seçim önerisi
Hulusioğlu’ndan seçim önerisi
2020 Ehliyet harçları zamlandı
2020 Ehliyet harçları zamlandı
Değirmenlik’te bazı bölgelere bugün 4 saat elektrik verilemeyecek
Değirmenlik’te bazı bölgelere bugün 4 saat elektrik verilemeyecek
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim