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TC BÜYÜKELÇİSİ BAŞÇERİ MARAŞ'I ZİYARET ETTİ

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in daveti üzerine Maraş’ı ziyaret etti. Başçeri ayrıca halkla birlikte bisiklet turuna katıldı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 09:51
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TC BÜYÜKELÇİSİ BAŞÇERİ MARAŞ'I ZİYARET ETTİ

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in daveti üzerine Maraş’ı ziyaret etti. Başçeri ayrıca halkla birlikte bisiklet turuna katıldı.

Ziyaret sırasında basına açıklamada bulunan Ali Murat Başçeri, yaklaşık 1 aydır Maraş’ın iki caddesinin halkın yeniden kullanımına açılması için yoğun çalışmalar sergilendiğini, bu sayede Gazimağusa Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nden çeşitli katkıların sağlandığını belirtti.

Maraş’ın eski sahiplerinin mülklerine geri dönmesiyle birlikte bölgenin yeniden canlanacağına olan inancını dile getiren Başçeri, bölgenin Gazimağusa Belediyesi’nin bir parçası haline gelmesi dileğinde bulundu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de, bölgede yaşanan hareketliliğin memnuniyet verici olduğuna işaret etti. Arter, Konya Belediyesi tarafından gönderilen 600 bisikletin de dünden itibaren halkın hizmetine sunulduğunu söyledi.

Arter bölgede yaşanan hareketliliğin müzakere masasına olumlu katkılar sağlayacağı düşüncesinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Açıklamaların ardından Başçeri ve Arter’in de katıldığı bisiklet turu düzenlendi.

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