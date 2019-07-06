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TC Cumhurbaşkan Yardımcısı Oktay KKTC’de temaslarda bulunuyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay temasları çerçevesinde Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 1’nci Ekonomi Konferansının açılışına katılıyor.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:28
TC Cumhurbaşkan Yardımcısı Oktay KKTC’de temaslarda bulunuyor

Başbakan Ersin Tatar’ın da katılacağı konferans ,Golden Tulip Otel’de başlayacak.Bu forumu BRT’den canlı olarak yayınlanacak.

Fuat Oktay temasları çerçevesinde Başbakan Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulunacak. Başbakanlık Şeref Salonu’nda yapılacak ziyaret saat 11:30 da olacak.

Ziyaretin ardından, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet onuruna Lefkoşa Merit Otel’de öğle yemeği verecek.

Saat 14:30 da ise Başbakan Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımı ile KKTC Yatırım Danışma Konseyi 3’üncü toplantısı yapılacak.

Toplantı Lefkoşa Merit Otel’de gerçekleştirilecek.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
KKTCYasin OktayHaber
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