Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’den ayrıldı

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Paşaköy’de vatandaşlarla bir araya geldi

07 Temmuz 2019 Pazar 12:46
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’den ayrıldı

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC ziyareti sırasında Paşaköy’de vatandaşlarla bir araya geldi.

Oktay, Paşaköy’e gelişinde, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ve vatandaşlar tarafından karşılandı.
Kendisini karşılayan vatandaşlarla tek tek tokalaşarak, sohbet eden Oktay, öğrencilerin halk oyunları gösterisini izledi.

Vatandaşların tarımsal amaçlı suyun beldeye kazandırılması yönündeki taleplerini dinleyen Oktay, “Bu konuda gerekli çalışmalar yapılıyor. KKTC’nin gelişmesi, kalkınması için elimizden geleni yapıyoruz. Birlikte olduğumuzu, Türkiye’deki herkesin sizi yürekten sevdiğini bilin. Hep birlikte üreteceğiz, katma değer sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.
Oktay, kendisini sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra kendisini kahve içmeye davet eden Abuzer Karakuş isimli vatandaşı evinde ziyaret etti.

Oktay, temaslarını tamamladıktan sonra KKTC’den ayrıldı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Fuat OktayKKTCTemaslarHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
yahya 2019-07-07 16:45:37

tesekkürler

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanlığı’ndan Rum Tarafına Tepki
Dışişleri Bakanlığı’ndan Rum Tarafına Tepki
Türk Bir Hollanda'da Temaslarda Bulundu
Türk Bir Hollanda'da Temaslarda Bulundu
42. Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor
42. Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim