Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan tutuklandılar
Hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan...
Gizli ittifakta 2 gün daha tutukluluk
Gizli ittifakta 2 gün daha...
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandılar
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara...
Eski kız arkadaşını tehdit etti
Eski kız arkadaşını tehdit etti
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan UBP-YDP-DP hükümetine ‘hayırlı olsun’ mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,twitter hesabından paylaştığı mesajda UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’ni tebrik etti .

09 Aralık 2020 Çarşamba 18:24
625 Okunma
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan UBP-YDP-DP hükümetine ‘hayırlı olsun’ mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,twitter hesabından paylaştığı mesajda UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’ni tebrik etti .

Fuat Oktay paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hükümet kurma çalışmalarının tamamlanarak bakanlar kurulunun Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından onaylanmasının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye olarak, Sayın Hamza Ersan Saner başkanlığındaki yeni kabinenin bir an önce Kıbrıs Türk halkının huzur ve refahı, ülkenin barış ve istikrarı için çalışmalarına başlayacak olmasından büyük memnuniyet duymaktayız. Türkiye olarak, Sayın Hamza Ersan Saner başkanlığındaki yeni kabinenin bir an önce Kıbrıs Türk halkının huzur ve refahı, ülkenin barış ve istikrarı için çalışmalarına başlayacak olmasından büyük memnuniyet duymaktayız.” 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ersin Tatar: "Salgın başarıyla yönetiliyor ancak rehavete kapılmamak gerek"
Ersin Tatar: "Salgın başarıyla yönetiliyor ancak rehavete kapılmamak gerek"
Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu tebrik etti
Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu tebrik etti
Arıklı: Orta vadede elektrik fiyatlarında indirim yapacağız
Arıklı: Orta vadede elektrik fiyatlarında indirim yapacağız
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim