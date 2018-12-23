TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden Netenyahu'ya tepki!

TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hakikatleri haykırmasından yine çok rahatsız olduğunu vurguladı.

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İbrahim Kalın, "Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail'in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez, Cumhurbaşkanımızı susturamazlar." ifadesini kullandı.