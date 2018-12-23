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TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden Netenyahu'ya tepki!

TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail'in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez." değerlendirmesinde bulundu.

23 Aralık 2018 Pazar 11:59
TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden Netenyahu'ya tepki!

TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hakikatleri haykırmasından yine çok rahatsız olduğunu vurguladı.

Ibrahim Kalin@ikalin1

İsrail BB @netanyahu CB’mız Erdoğan’ın hakikatleri haykırmasından yine çok rahatsız olmuş. Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail’in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez, CB’mızı susturamazlar.

Benjamin Netanyahu@netanyahu

Erdogan – the occupier of northern Cyprus, whose army massacres women and children in Kurdish villages, inside and outside Turkey – should not preach to Israel.

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İbrahim Kalın, "Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail'in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez, Cumhurbaşkanımızı susturamazlar." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Netenyahuİbrahim Kalın
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