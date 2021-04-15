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TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Federasyon Zaman Kaybı

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesi için İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek 5+1 formattaki gayriresmî toplantıda müzakere zemininin olup olmadığına bakılacağını ve Türk tarafının artık federasyon modelini görüşmek için masaya oturmayacağını belirterek, "Olmayacak bir şeyi, imkansızı tekrar müzakere etmenin hiçbir anlamı yok. Bu zaman kaybıdır." dedi.

15 Nisan 2021 Perşembe 14:00
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TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Federasyon Zaman Kaybı

Çavuşoğlu, NTV'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek 5+1 formattaki gayriresmî toplantıya ilişkin soru üzerine, daha önce de Crans Montana'daki görüşmelerde Türk tarafının, "federasyon için son kez müzakere ettiklerini" muhataplarına ilettiklerini kaydetti.

Rum kesiminin siyasi eşitlik konusunda geri adım attığını ve Türklerle bir şey paylaşmak istemediğini belirten Çavuşoğlu, hal böyleyken siyasi eşitliğin mümkün olmadığını, Türk tarafının "artık bir daha federasyon için masaya oturmayacağını" söylediklerini aktardı.

Çavuşoğlu, bir müzakere zemini olup olmadığını görmek için 5+1 formatta bir toplantı yapılmasını bizzat kendilerinin BM'ye teklif ettiklerine işaret ederek şöyle devam etti:

"Bu toplantıya katılarak tutumumuzu net bir şekilde söyleyeceğiz. Geçmişte federasyon için tüm müzakereleri hem KKTC Kıbrıs Türk halkı hem de Türkiye olarak destekledik. Annan Planı'nı da destekledik ama Rum tarafı reddetti. Biraz önce söylediğim sebeplerden dolayı, olmayacak bir şeyi, imkansızı tekrar müzakere etmenin hiçbir anlamı yok. Bu zaman kaybıdır. Bu zaman kaybında, bu süreçte tanınmış olmanın ve AB üyeliğinin tadını çıkaracak olan Rum kesimidir. Kısıtlamalar altında ve ambargolar altında zorluk çekmeye devam edecek taraf da KKTC ve Kıbrıs Türk halkıdır. 20 sene, 30 sene daha müzakere etsek, 53 sene müzakere etmişiz, yine bir sonuç çıkmayacak federasyon için. O nedenle imkansızı zorlamanın hiçbir anlamı yok."

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu
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