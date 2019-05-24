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TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Tatar ve Özersay'a tebrik

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakanlık görevini devralan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı görevine getirilen Kudret Özersay'ı tebrik etti.

24 Mayıs 2019 Cuma 10:06
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Tatar ve Özersay'a tebrik
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, telefonla aradığı Tatar ve Özersay'a tebriklerini iletti.

KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisinin (HP) koalisyon hükümeti kurulması için salı günü anlaşmaya varmasının ardından UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'dan başbakanlık görevini devralmıştı.

TRT Haber

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Anahtar Kelimeler:
çavuşoğlu
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akp 2019-05-24 11:01:10

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