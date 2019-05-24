KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisinin (HP) koalisyon hükümeti kurulması için salı günü anlaşmaya varmasının ardından UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'dan başbakanlık görevini devralmıştı.
TRT Haber
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Tatar ve Özersay'a tebrik
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakanlık görevini devralan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı görevine getirilen Kudret Özersay'ı tebrik etti.
24 Mayıs 2019 Cuma 10:06
KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisinin (HP) koalisyon hükümeti kurulması için salı günü anlaşmaya varmasının ardından UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'dan başbakanlık görevini devralmıştı.
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