TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Tatar ve Özersay'a tebrik

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakanlık görevini devralan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı görevine getirilen Kudret Özersay'ı tebrik etti.