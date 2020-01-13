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TC Dışişleri Bakanlığı Denktaş’ı anma mesajı yayımladı

13 Ocak 2020 Pazartesi 12:56
TC Dışişleri Bakanlığı Denktaş’ı anma mesajı yayımladı

TC Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 8’inci yılında saygı ve rahmetle anıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Rauf Denktaş, Kıbrıs Türkü’nün hak, eşitlik ve özgürlük davasında ana vatan Türkiye ile ortak kader anlayışı içinde müstesna bir liderlik sergilemiş, Kıbrıs Türklerinin Ada üzerindeki eşit siyasi haklarını ve kurucu iradelerini varlığında sembolleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurarak halkına miras bırakmıştır.” ifadeleri yer aldı.

Merhum Denktaş’ın, dünya çapında kabul görmüş liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla, çağın en haklı davalarından birinin savunucusu olarak tarihteki yerini aldığı vurgulanan açıklamada, “Kıbrıs Türk halkının Ada’da adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönünde sürdürdüğü kararlı mücadeleye tam desteğimizi ifade ederken, merhum Denktaş’ı bir kez daha saygıyla anıyoruz.” değerlendirmesinde bulunuldu. (BRT/AA)

Anahtar Kelimeler:
Denktaş
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