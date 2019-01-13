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TC Dışişleri Bakanlığı'ndan Rauf Denktaş mesajı

TC Dışişleri Bakanlığından, KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının yedinci yılında saygı ve rahmetle anıldığı belirtildi.

13 Ocak 2019 Pazar 15:30
TC Dışişleri Bakanlığı'ndan Rauf Denktaş mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ı vefatının yedinci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

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"Kıbrıs Türkünün varoluş ve özgürlük yolunda verdiği onurlu mücadelenin önderi merhum Denktaş, Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve hürriyet davasını ana vatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde, ortak kader anlayışıyla yürütmüştür. Bu çerçevede Rauf Denktaş, tarihe iz bırakan bir lider olarak kalplerde ve zihinlerde her daim var olacaktır. Kıbrıs Türk halkının merhum Denktaş'tan aldığı ilhamla Ada'da adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönünde sürdürdüğü kararlı mücadeleye tam destek vermeye devam edeceğiz."

Denktaş, organ yetmezliği teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede 13 Ocak 2012'de vefat etmişti.

Vefatının ardından Türkiye ve KKTC'de ulusal yas ilan edilmiş, Denktaş 17 Ocak 2012'de düzenlenen devlet töreninin ardından KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki Cumhuriyet Parkı'na defnedilmişti

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Anahtar Kelimeler:
Rauf Denktaş
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