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TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden Kıbrıs Açıklaması

18 Ocak 2019 Cuma 17:13
TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden Kıbrıs Açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kıbrıs sorununun Rum tarafının siyasi gücü paylaşmaya yanaşmamasından kaynaklandığını her ortamda bunu dile getirdiklerini belirtti.

Aksoy, Bakanlık'ta düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs konusundaki gelişmeleri de değerlendiren Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Bu kapsamda Dışişleri Bakanımız, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Amerikalı yetkili (Jane Holl) Lute'yi iki kez kabul etti. Sayın Bakanımız kendisiyle 'Kıbrıs meselesinin ancak adadaki mevcut gerçekleri temel alan ve buna uygun hedefler içeren bir çözümle başarıya ulaşabileceğini' söyledi. Biz müzakerelere sadece konuşmak için başlamıyoruz. Önümüzdeki elli yılı sadece konuşarak kaybetmek istemiyoruz."

AB'NİN SOMUT ADIMLAR ATMASINI İSTİYORUZ

AB üyeliğinin Türkiye için stratejik hedef olarak sürdüğüne işaret eden Aksoy, "AB ile ilişkilerimizde bir 'kazan kazan ilişkisi' kurmak istiyoruz. İki tarafın da kazanacağı bir durum yaratmak istiyoruz. Önümüzde de bazı engeller var. Bunun da başında katılım müzakerelerinin engellenmesi yatıyor. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konusunda somut adımlar atmasını istiyoruz." diye konuştu.

Aksoy, AB ile ilişkiler konusunda 2018 yılı boyunca, 26 Mart 2018'de Varna'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı bir AB zirvesi, 3 yıllık bir aradan sonra Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonunun Ankara ve Brüksel'de iki toplantı ve üç yıl aradan sonra Reform Eylem Grubu'nun iki kez toplantı gerçekleştirdiğine değindi.

Tüm bunların AB ile yeni bir angajmanı ortaya koyduğunu söyleyen Aksoy, Almanya, Avusturya ve Hollanda gibi Avrupa ülkeleriyle bir diyalog ve normalleşme sürecinin yaşandığını, bunun da 2019'da devam etmesini öngördüklerini belirtti.

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Aksoy
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