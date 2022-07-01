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TC Dişişleri'nden Tatar'a destek!

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Birleşmiş Milletler'e sunduğu 4 başlıktan oluşan önerileri desteklediğini bildirdi.

01 Temmuz 2022 Cuma 21:55
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TC Dişişleri'nden Tatar'a destek!
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TC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın BM Genel Sekreteri’ne 1 Temmuz 2022 tarihinde gönderdiği mektupla ilettiği, Rum tarafıyla egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde işbirliği yapılmasını öngören önerilerini kuvvetle destekliyoruz.

Bu önerilerin hayata geçirilmesi, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara katkı sunacağı gibi, aynı zamanda Ada’da mevcut iki Devlet arasında işbirliği tesis edilmesini sağlayarak, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik ortak bir zeminin oluşmasına vesile olacaktır."

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