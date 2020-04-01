TC ile KKTC arasında deniz ulaşımı da durdu!

TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye ile KKTC arasında deniz yolu ulaşımının durdurulduğunu açıkladı.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından ülkemizde bulunan TC vatandaşlarına gönderilen yazılı bildirim ile coronavirüs salgınıyla etkin mücadele için alınan tedbirler çerçevesinde KKTC ile TC arasındaki deniz yolu ile ulaşımın bir müddet mümkün olmayacağı belirtildi.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yapılan açıklama şu şekilde:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan değerli vatandaşlarımız,

Bilindiği üzere, kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda yurt dışı tüm uçuşların durdurulmasının ardından KKTC’den ülkemize bugüne değin deniz yoluyla yolcu olarak ulaşılması mümkündü. Salgınla etkin mücadele için alınan ilave zaruri tedbirler çerçevesinde KKTC’den ülkemize deniz yolu ile yolcu olarak ulaşım bundan böyle bir müddet mümkün olamayacaktır. İmkânlar ölçüsünde deniz yolu ile ülkemize yolcu olarak gidilebilmesi mümkün olduğunda ayrıca duyurulacaktır.

Vatandaşlarımızın küresel bir tehdit haline gelmiş bulunan kovid-19 salgını karşısında imkânlar ölçüsünde bulundukları yerlerde ve sağlıklarına yönelik risklerin en aza indirgenebilmesi için evlerinde kalmaya özen göstermeleri; bu süreçte, KKTC makamlarının duyuru ve uyarılarını dikkate almaları, ayrıca Büyükelçiliğimiz tarafından yapılacak duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur.

Saygıyla duyurulur.”