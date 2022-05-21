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TC ile KKTC arasında imzalanan protokol Resmi Gazete'de yayınlandı

2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü Resmi Gazete'de yayınlandı.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 00:00
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TC ile KKTC arasında imzalanan protokol Resmi Gazete'de yayınlandı

2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Protokole, Ankara'da 14 Nisan 2022 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve dönemin KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu imza koymuştu.

İşte protokol:

İŞTE PROTOKOL!

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