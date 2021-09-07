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TC-KKTC arasında ikili ticaretin geliştirilmesi için 29 maddelik eylem planı hazırlandı

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında ticaretin ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik protokolün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

07 Eylül 2021 Salı 13:37
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TC-KKTC arasında ikili ticaretin geliştirilmesi için 29 maddelik eylem planı hazırlandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Türkiye ile KKTC arasında ticaretin ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla imzalanan ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılacak adımları içeren protokolün onaylanmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığına işaret eden Muş, şunları kaydetti:

"Dış ticaretten e-ticarete, gümrüklerden hizmet ticareti ve serbest bölgelere kadar pek çok alanda iş birliğine ilişkin faaliyetleri içeren 29 maddelik eylem planımızın Türkiye ve KKTC için hayırlı olmasını diliyorum."

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