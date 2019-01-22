TC-KKTC Arasında Sürüş Ehliyeti Protokolü İmzalanacak

Temaslarına yarın başlayacak olan Tolga Atakan bu çerçevede Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşecek.

Tolga Atakan’ın yarın Bakan Soylu ile yapacağı görüşmede sürüş ehliyetleriyle ilgili bir de protokol imzalaması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında “Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimi Protokolü” 23 Ocak 2019 Çarşamba günü Ankara’da TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan tarafından imzalanacak.

Aynı şekilde ülkemizde çalışma veya öğrenim maksadıyla ikamet eden TC vatandaşları da geçerli sürüş ehliyetlerini KKTC sürüş ehliyetine çevirebilecek.

İmzalanacak olan protokol sayesinde uzun bir süredir iki ülke vatandaşlarının yaşadığı sorunlar ortadan kaldırılmış olacak.

2019 yılı Mayıs ayından itibaren yürürlüğe girecek yeni tüzüklerle hayata geçecek küresel araç sınıflandırma uygulaması sayesinde KKTC sürüş ehliyetlerinin küresel alanda uyumlaştırılması da sağlanmış olacaktır.