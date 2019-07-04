TC- KKTC Dostluk Grubu’ndan Köprülü’ye ziyaret

Büyükelçi Köprülü, ziyaret öncesinde yaptığı konuşmada, dostluk grubu üyelerinin büyükelçiliklerine yaptıkları ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dostluk grubunun iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerini pekiştirmek ve çok daha ileriye götürmek için uzun bir dönemden beridir faaliyetlerine devam ettiğini hatırlatarak, önümüzdeki dönemde de temennilerinin her alanda ülkeler arasındaki ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi hususunda çok başarılı katkılar sağlaması olduğunu ifade etti.

Parlamentolararası Türk Grubu Başkanı Adalet ve Kalkınma Partisi Konya Milletvekili Orhan Erdem’de, dostluk grubunun temsil olarak 10 kişiden oluştuğunu parlamentodaki 600 milletvekilinin Dostluk Grubunun üyesi olduğunu Kıbrıs’taki hükümetin ve soydaşların bundan emin olmasını istedi.

Parlamentonun yeni döneminde Kasım ayı başında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ziyaret yaparak görüşmeleri başlatacaklarına dikkati çeken Erdem şöyle devam etti:

“Hepimizin kalbi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde atıyor. Orası da Türkiye için çok önemli Kıbrıs’tan bakıldığında Türkiye çok önemli bunların bilincindeyiz. Biz Dostluk Grubu olarak gerek gördüğümüz sizlerin hükümetlerin bize düşen kısmında katkı sağlamak dostluğu pekiştirmek adına daha çok şey yapmaya hazırız. ”

Ziyarette Dostluk Grubu’nun üyeleri, Adalet ve Kakınma Partisi Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Tufan Köse’de hazır bulundular.

(BRT)