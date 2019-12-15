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TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy yarın sabah KKTC’ye gelecek

15 Aralık 2019 Pazar 17:31
TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy yarın sabah KKTC’ye gelecek

TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yarın sabah KKTC’ye gelecek.

Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ersoy saat 08.25’te geleceği Ercan Havaalanı’nda Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından karşılanacak.

Üstel, konuk Bakan onuruna, saat 12:30’da Golden Tulip Hotel’de öğle yemeği verecek.

Ardından saat 14:00’de Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) KKTC’de hizmete girecek olan 62. yurt dışı ofisinin açılışına katılacak.

Açılışın  ardından, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğindeki "KKTC Turizm Tanıtım Programı" çerçevesinde hazırlanan Kuzey Kıbrıs tanıtım filmlerinin  sunumları gerçekleştirilecek. Sunumlar saat 15:30’da Golden Tulip Hotel’de  yapılacak.

Ersoy, saat 20,45’te adadan ayrılacak.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Nuri ErsoyKKTCHaberGündemKıbrısTC Kültür Ve Turizm Bakanı
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