TC Lefkoşa Büyükelçiliği: "Akıncı'nın ifadeleri gerçek dışı"

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’den yapılan açıklamada, bugün TV2020 kanalında bir programa katılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dile getirdiği “şahsına yönelik adaylıktan çekilmesi mesajı verildiği” yönündeki ifadelerinin tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin seçimlerin güven içerisinde yapılması da dahil, her bir Kıbrıs Türk’ünün canını ve malını korumakta kararlı olduğu belirtilirken, Türkiye’nin seçim malzemesi yapılmasının sakıncalarının daha önce defalarca dile getirildiği bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik bu rahatsız edici tavrın sürdürülmekte olmasının iyi niyetten uzak olduğu vurgulandı.