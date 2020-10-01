Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kendilerine baktı diye adam dövdüler
Kendilerine baktı diye adam dövdüler
5 yıl hapis cezası kararının düşürülmesi talebine ret
5 yıl hapis cezası kararının...
Hırsız teminatla serbest kaldı
Hırsız teminatla serbest kaldı
Barışmak istediği eşini kaçırdı, tutuklandı
Barışmak istediği eşini kaçırdı, tutuklandı
Baktı diye darp edildi
Baktı diye darp edildi

TC Lefkoşa Büyükelçiliği: 'Çirkin ifadelere karşı hukuki işlem başlatılacak'

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye’nin seçim malzemesi yapılamayacağına dikkat çekti; Türkiye’nin seçime müdahale ettiği yönünde çirkin ifadelere yer veren gazete manşetiyle ilgili hukuki işlem başlatılacağını duyurdu.

01 Ekim 2020 Perşembe 19:25
2025 Okunma
TC Lefkoşa Büyükelçiliği: 'Çirkin ifadelere karşı hukuki işlem başlatılacak'

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye’nin KKTC’deki seçimlere müdahale ettiğine yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Elçilikten yapılan açıklamada, Türkiye’nin herhangi bir şekilde seçim malzemesi yapılmasının kabul edilemeyeceği belirtildi.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını seçimlere müdahale ekibi olarak ilan eden anlayışı kınıyor, takdiri Kıbrıs Türk halkının vicdanına bırakıyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada, ; Türkiye’nin seçime müdahale ettiği yönünde çirkin ifadelere yer veren gazete manşetiyle ilgili hukuki işlem başlatılacağı bildirildi.

Elçilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“29 Eylül 2020 Salı günü bir özel televizyon kanalındaki programda Cumhurbaşkanı adaylarından biri tarafından dile getirilen, 1 Ekim 2020 günü de bir gazete manşetinde söz konusu programa dayandırılarak ileri sürülen iddiaların gerçekle hiçbir alakası yoktur. İleri sürülen iddialar, Türkiye ile bir karşıtlık yaratmanın seçim stratejisi olarak benimsenmesinin yansımalarıdır. Bunun örneklerine daha önce de maalesef rastlanmıştı.

“TÜRKİYE’NİN SEÇİM MALZEMESİ YAPILMASI KABUL EDİLEMEZ”

Türkiye’nin herhangi bir şekilde seçim malzemesi yapılması kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tüm dünyada etkili olan salgın yüzünden yaşanan gerek ekonomik daralma, gerek sağlık sistemindeki aksaklıkların giderilmesine yönelik faaliyetlerin, seçim yasakları yüzünden aksamaması için gösterdiği olağanüstü çabayı seçime müdahale olarak yansıtmanın hiçbir izahı yoktur.

Salgınla mücadelenin daha düzenli yürütülebilmesi için bir hastane inşaatını zamanında bitirmek üzere yapılan geceli gündüzlü çalışmaları, bütün hanelerde su sıkıntısı çekilirken hava koşullarına rağmen günde üç vardiya çalışan ekiplerin gayretlerini, ekonomik daralmayı telafi edebilmek için toplumun her katmanına yapılan katkıların seçime müdahale olarak görülmesi anlaşılabilir değildir. Bu ve benzeri çalışmalar nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını seçimlere müdahale ekibi olarak ilan eden anlayışı kınıyor, takdiri Kıbrıs Türk halkının vicdanına bırakıyoruz.

“HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILACAK”

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve onun bütün kurumları, Kuzey Kıbrıs Türk seçmeninin tercihinin kutsal bir hak olduğu bilinciyle hareket etmeye devam etmektedir ve edecektir. Sözkonusu gazete manşetindeki çirkin ifadelere karşı gereken hukuki işlemler için çalışmalar başlatılmıştır.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik kazasında ağır yaralanan Ali Dikbaş hayata tutunamadı...
Trafik kazasında ağır yaralanan Ali Dikbaş hayata tutunamadı...
Ersin Tatar: "Meclise yeni yasama döneminde önemli görevler düşüyor"
Ersin Tatar: "Meclise yeni yasama döneminde önemli görevler düşüyor"
El-Sen'den Lefkoşa'da uyarı grevi!
El-Sen'den Lefkoşa'da uyarı grevi!
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim