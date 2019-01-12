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TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, LTB Başkanı Harmancı’yı ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret etti.

12 Ocak 2019 Cumartesi 15:23
TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, LTB Başkanı Harmancı’yı ziyaret etti

LTB’den verilen bilgiye göre dün gerçekleştirilen ziyarette, LTB Başkanı Mehmet Harmancı göreve yeni atanan TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri’nin başkent belediyesine gerçekleştirdiği ziyaretin önemine işaret ederek, LTB tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla şehre kazandırılan projeler hakkında bilgiler verdi.

Başkan Harmancı ayrıca, LTB’nin önümüzdeki dönem projelerine ilişkin de bilgiler paylaştı.

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Görüşme sonrasında Harmancı, Büyükelçi Başçeri’ye Lefkoşa surları motifli bir camlı pano takdim etti.

Görüşmenin ardından LTB’nin Şht. Ecvet Yusuf Caddesi-Kemal Aksay Caddesi projesi, yeni Açık Pazar projesi ve Asmaaltı Yayalaştırma projesinin bulunduğu bölgelerde yerinde incelemeler yapıldı.

İncelemelerde başkentin önemli noktalarından Asmaaltı’nda LTB Başkanı Harmancı ve Büyükelçi Başçeri, esnaf ve Lefkoşalıların projelere ilişkin değerlendirmelerinin yanında şehre ilişkin görüşlerini de dinledi.

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TC Lefkoşa Büyükelçisi BaşçeriLTB Başkanı HarmancıZiyaretHaberGündemKıbrıs
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