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TC Milli Savunma eski Bakanı'ndan KKTC Açıklaması

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:42
TC Milli Savunma eski Bakanı'ndan KKTC Açıklaması
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Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma ve Adalet eski Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, “KKTC’nin Türkiye dışında başka devletlerce de tanınması zamanı çoktan gelmiştir. Bu açıdan şimdiye değin Ada’da tek devlet olarak Rumların elinde kalan Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımayı sürdüren İİT ülkelerinin KKTC’yi tanımaları büyük önem taşımaktadır. KKTC ile asıl dayanışma böyle olur” dedi.

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Mekke’de toplanan 14. İslâm İşbirliği Teşkilâtı (İİT) Zirvesi’nin  dün  açıklanan Sonuç Bildirgesi’nde  üye ülkelerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile “dayanışma içerisinde” olmalarının istenmesi üzerine, Prof. Dr. Türk, şunları söyledi:

‘OLUMLU BİR ADIMDIR’

“İİT  Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nde  üye ülkelere yapılan KKTC ile dayanışma çağrısı, İslâm ülkeleri işbirliği örgütünün KKTC konusundaki sessizliğine son vermesi bakımından olumlu bir adımdır; ama yetersizdir. Asıl sorun, 15 Kasım 1983 günü Kuzey Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi’nin Birleşmiş Milletler Antlaşması’yla da tanınan milletlerin kendi kaderini belirleme hakkını kullanarak ilân ettiği KKTC’nin kuruluşundan bu yana geçen 36 yıl içinde Türkiye dışında bir ülke tarafından tanınmamasından kaynaklanmaktadır. Uluslararası hukuk açısından haksız olan bu durum, KKTC’nin siyasî ve ekonomik bakımdan tecrit edilmesine,  uluslararası ilişkilerde yalnızlaştırılmasına yol açmakta; Rum tarafına Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında uluslararası ilişkilerde ve kuruluşlarda avantaj, Ada’ya kalıcı barışın gelmesini engelleyici bir tutumu sürdürmek olanağını vermektedir. Kalıcı barışa ancak uluslararası hukuk açısından eşit taraflar arasında yürütülecek müzakerelerle ulaşılabilir. Artık KKTC’nin Türkiye dışında başka devletlerce de tanınması zamanı çoktan gelmiştir. Bu açıdan şimdiye değin Ada’da tek devlet olarak Rumların elinde kalan Kıbrıs  Cumhuriyeti’ni tanımayı  sürdüren  İİT ülkelerinin KKTC’yi tanımaları büyük önem taşımaktadır. KKTC ile asıl dayanışma böyle olur. Bunu sağlamak için Türkiye’nin elindeki bütün olanakları kullanması gerekir.”

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Anahtar Kelimeler:
KKTC
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dervis 2019-06-03 18:10:38

yaptiklariniz yapacaklarinizin teminatidir..bakin anlasalim..alin gazi bizi birakin..

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Öz 2019-06-03 15:32:10

Bir devlet tanınmayı beklemez.Ekonomik olarak güçlü olursa, zaten istense de, istenmese de tanınır.Sınırı belli olmayan, parası belli olmayan, askeri belli olmayan,ekonomisi belli olmayan, bir devlet tanınır ise ancak ''Türkiye'nin bir alt entitesi!'' olarak tanınır. Öyle tanınıyor zaten.

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Biz 2019-06-03 15:59:43

Ancak biz konuşur biz duyarız, dışarıdan bizi duyan veya duymak isteyen yok.. 200-300 lerce ülke tanırken, egolarını tanınmayan ülkeler ile tatmin etmek onların statüden dolayı kazandığı parayı bu şekilde sindirmesidir. Yani bizi ezmek tek dertleri, başka bişey değil. TL değer kaybetti diye onlara herşey ucuz gelirken sesleri çıkmıyor şu an. Ekonomimiz tam tersi olsa her gün savaşmak isteyecekler

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