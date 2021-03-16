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TC Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede yarın KKTC’ye geliyor

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve ekibi, üç günlük çalışma ziyareti için yarın KKTC’ye geliyor.

16 Mart 2021 Salı 17:47
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TC Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede yarın KKTC’ye geliyor

Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ziyaret kapsamında teknik heyetler arasında toplantı yapılacak, sanayi bölgeleri gezilerek sorunlar tespit edilecek.

Ayrıca, Güvercinlik bölgesinde üretime ve ihracata yönelik özellikli sanayi bölgesinin yerinde gezilip görülmesi maliyet ve iş takviminin çıkarılması çalışmaları yapılacak, çalışması devam eden yeni organize sanayi bölgeleri yasa tasarısı hakkında görüş alışverişi ve bilgi paylaşımında bulunulacak.0

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı yarın saat 12.40’ta,Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve heyetiyle makamında görüşecek. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapılacak.

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