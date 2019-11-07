TC Turizm Bakanı Ersoy: KKTC'nin 2020 yılı rezervasyonlarında artış yaşandı

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, İngiltere’nin başkenti Londra düzenlenen World Travel Market 2019 Turizm Fuarı kapsamında TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşerek ülke turizmi ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

KKTC’nin bu yıl yeni bir imajla, yeni bir tanıtım kampanyasına çıktığını söyleyen Üstel, bu yıl anavatan Türkiye’nin desteği ile turizmde daha büyük hedeflere doğru gittiklerini söyledi.

Ülke turizmi ile ilgili büyük bir organizasyon hazırladıklarını da ifade eden Üstel, önümüzdeki aylarda yapılacak olan organizasyona Sn Ersoy’u da davet ettiklerini, onunda daveti kırmayarak adaya geleceğini belirtti.

ÜSTEL: “TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ İLE PROFESYÖNEL TANITIM FİLMİ ÇEKİYORUZ. TANITIM FİLMİ BİR ÇOK ÜLKEDE FARKLI DİLLERDE GÖSTERİME GİRECEK”

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak bir tanıtım filmi hazırladıklarına da değinen Üstel, tanıtım filminin ilkinin İngiltere pazaranına yönelik yapıldığını daha sonra farklı dillerde farklı ülkelere yönelik de düzenleneceğini ifade etti

Üstel, uluslararası tanıtım çalışmaları kapsamında İngiltere genelinde saygın internet siteleri, yüksek tirajlı gazetelerin siteleri ve İngiltere’nin önde gelen 50 internet sitesinde kasım ayından itibaren görsel ve video gösterimleri ile güçlü bir tanıtım kampanyası yürütüldüğünü söyledi.

ilk kez bu boyutta büyük çaplı bir çalışma gerçekleştiğine değinen Üstel, dijital medyada yapılan reklamlar ile İngiltere pazarında ülkenin marka bilinirliğinin artmasını ve 2020 turizm yılında İngiltere pazarının büyümesini hedeflediklerini belirtti.

ERSOY: “KKTC TURİZMİNİN TANITIMI İÇİN GÜÇLÜ BİR DESTEK VERİYORUZ”

TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise açıklamasında Türkiye’nin büyük bir tanıtım kampanyasına başladığını ve önümüzdeki yıl bütçelerinin 180 milyon dolar olduğunu söyledi.

Bakan Ersoy, “İngiltere’den Thomas Cook’un iflası ve Brexit’e ragmen rezervasyonlarda ciddi bir artış olduğunu” kaydetti.

“Kuzey Kıbrıs’ın bu yıl başlatmış olduğu tanıtım ve pazarlama çalışmaları neticesinde güzel geri dönüşler alındığını ve Kuzey Kıbrıs için 2020 yılı rezervasyonlarının arttığını gözlemliyoruz.

Kuzey Kıbrıs’la ilgili güzel bir tanıtım filmi hazırlıyoruz. Yakın bir tarihte Bakanımız Ünal bey ile bunun tanıtımını yapacağız.

Yeni yıldan itibaren de başta İngiltere pazarı olmak üzere çok sayıda ülkede Kuzey Kıbrıs’ın tanıtım filminin yer alması için destek vermeyi sürdüreceğiz.”

KKTC turizminin tanıtım ve pazarlama çalışmalarında her zaman işbirliği içerisinde olduklarını söyleyen Ersoy, yeni projelerinde gündemde olduğuna değindi.