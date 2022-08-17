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TC Turizm Bakanı, KKTC'ye geliyor!

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC’de temaslarda bulunacak.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:16
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TC Turizm Bakanı, KKTC'ye geliyor!


Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Basın Bürosu tarafından paylaşılan programa göre, Mehmet Nuri Ersoy busabah saat 10.30’da  KKTC’ye gelecek.

Ersoy, saat 11.00’de restore edilen Barbarlık Müzesi’nin açılışına, 13.15’te ise Bakan Ataoğlu’nun onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak.

Ersoy, saat 12.30’da Fikri Ataoğlu, 15.00’te Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15.45’te Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve 16.30’da Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek.

TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, saat 18.00’de ise YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’de “Gol Atan Cepheye” belgeseli galasına katılacak.

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