TC Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nda 'Kıbrıs Masası' kuruluyor

Turizm Şurası'nda konuşma yapan, TC Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, turizmin küresel, bölgesel ve yerel unsurlardan doğrudan etkilenen bir sektör olduğunu, Türkiye Turizm Bakanlığı’nın yeni turizm eğilimlerini takip ederek hareket ettiğini belirtti.

Türkiye’nin 2018’de 39 milyon yabancı ziyaretçi ağırladığını, 2019’da yüzde 14 artış sağlandığını kaydeden Çam, Türkiye’de kamu-özel iş birliğinde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulduğunu, tanıtım için tek elden çalışan bir model geliştirildiğini söyledi.

2023’TE 75 MİLYON TURİST HEDEFİ

Turizm gelirlerinin artmasıyla tanıtım bütçesinin de artacağını kaydeden Çam, Türkiye’nin 2023 stratejisiyle bir üst lige çıkmayı hedeflediklerini, 2023’te yılda 75 milyon turist ve 65 milyar dolar gelir hedeflendiğini söyledi.

Stratejilerini hedef pazarlarının beklentilerini karşılamak için pazar araştırmaları yaptırarak geliştirdiklerini ifade eden Çam, “Başta az keşfedilmiş ya da gelişmekte olan turizm bölgeleri olmak üzere, yeni ürün ve destinasyonlara ağırlık vereceğiz” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ta 2018’de 1.8 milyon turiste ulaştığını, turizm gelirinin de 912 milyon dolara çıktığını kaydeden Çam, KKTC’nin milli ve siyasi varlığının tanınması; siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkiler kurabilmesi için kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

KIBRIS MASASI KURULUYOR

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı ofisinin kurulmasının önemli bir adım olduğunu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nda Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımı için Kıbrıs masasının kurulması çalışmalarının da başlatıldığını açıklayan Çam, Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımına yönelik yapılan önemli bir çalışmanın da bakanlıkları tarafından hazırlatılan KKTC turizm tanıtım filmi olduğunu söyledi.

Çam, orta ve üst düzey kitlenin beklentisinin yeni yerler keşfetmek, doğal güzellikler içerisinde, dinlenmek, fiziksel ve zihinsel olarak rahatlamak, farklı lezzetler tatmak deneyimler yaşamak olduğunu kaydetti.