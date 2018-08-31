TC üniversitelerine kayıtlar 3-7 Eylül'de

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Dr. Ziya Öztürkler’in konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, adayların Yerleştirme Sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebileceklerini belirtti.

Bu bağlamda 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Merkezi Yerleştirme Sonuçlarıyla TC üniversitelerinde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 03-07 Eylül tarihlerinde ilgili üniversiteler tarafından yapılacak.

Elektronik kayit işlemleri 3-5 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. KKTC liselerinden mezun KKTC vatandaşları elektronik kayıt işlemlerinden yararlanamayacak.

Yerleşme alan öğrenciler kazandıkları program ile ilgili bilgiyi üniversitelerinin sitesinden öğrenebilecekler.

TC üniversitelerinde bir programa kayıt hakkı elde eden öğrencilerin verilen bilgiler doğrultusunda hazırlıklarını tamamlamaları gerekiyor.

2018-2019 öğretim yılında TC Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler yurt müracaatlarını daire üzerinden yapabilecekler, yurt başvurularının 4 Eylül saat 12.00’ye kadar yobis.mebnet.net adresinden tamamlanması gerekiyor.

TC’de yerleşme alan öğrencilerin yapması gereken işlemler şöyle:

“YÜKSEK ÖĞRENİM BURS VE BİLGİ SİSTEMİNE KAYIT:

Öğrencilerin yobis.mebnet.net adresindeki portala giriş yapıp “Bilgi Girişi” bölümünde yer alan Öğrenci Bilgi Formu’nu ve “Akademik Bilgiler” bölümünde gerekli kısımları doldurmaları gerekmektedir. Bu bilgileri sisteme kaydetmeyen öğrencinin daha sonra Bakanlığımızdaki herhangi bir işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

“1. Lise diplomasının aslı (Bazı üniversiteler ilgili daireden onaylanmış fotokopisini de kabul etmektedir. İlgili üniversiteden teyid ediniz)

2. 2018-YKS Yerleştirme Belgesi (YTB veya Üniversitelerin Yabancı Uyruklu kontenjanı ile yerleşme alan öğrenciler için üniversiteye Kabul Mektubu)

3. Emniyet Müdürlüğünden alınacak İyi Hal Belgesi

4. Mahalle muhtarından alınacak İkametgah Belgesi

5. 6 adet vesikalık fotoğraf

6. TC Kimliği olmayan KKTC vatandaşları için KKTC pasaportunun İçişleri Bakanlığı’ndan onaylı fotokopisi (Üniversitelerin Yabancı Uyruklu kontenjanı ile yerleşme alan öğrenciler için, ilgili ülke pasaportunun fotokopisi)

7. KKTC Kimlik Kartının İçişleri Bakanlığı’ndan onaylı fotokopisi

8. Devlet hastahanesinden alınacak Sağlık Raporu (Tıp, Diş Hekimliği vb. sağlıkla ilgili bir bölüme kayıt yaptıracaklar için Sağlık Kurul Raporu gerekmektedir)

Önemli Not:

• Bazı üniversiteler, bu listede belirtilen bazı belgeleri talep etmeyebilir. İlgili üniversitenin öğrenci işleri ofisine veya internet sitesindeki bilgilere ulaşıp teyid ediniz.

• TC’de devlet yurtlarına başvurmak isteyen KKTC uyruklu öğrenciler yobis.mebnet.net adresindeki “Başvurular” bölümünden KYK başvurularını yapabileceklerdir. (KKTC uyruğu olmayıp sadece TC uyruğu olan öğrenciler yurt başvurularını TC Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bireysel olarak yapacaklardır)

• Burs başvurusunda bulunacak öğrenciler 1-30 Eylül 2018 tarihlerinde yobis.mebnet.net adresinden online olarak yapabilirler. Burs başvurularıyla ilgili daha fazla bilgi portalımızda bulunmaktadır.(Bursla ilgili daha sonraki işlemlerin kolaylığı açısından, Türkiye İş Bankası KKTC şubelerinden herhangi birinde öğrenci adına hesap açılması önerilir).

• TC kimliği olmayan KKTC vatandaşlarının Üniversiteye kaydını yaptırdıktan sonra okuldan alacakları bir form ile İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekir. Orada, öğrencinin ikameti için gerekli olan işlemler yapılıp, kendisine YU (Yabancı Uyruklu) Numarası verilecektir.

• Anne veya babası KKTC Sosyal Sigortalısı olup TC’de üniversiteye kaydını yaptıran öğrencilerin genel sağlık sigortalısı olma hakkından yararlanmak için üniversiteye ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içerisinde KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi’nden alacakları belge ile TC Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvurmalıdırlar. (Anne veya babası Sosyal Sigortalı olmayan öğrencilerin TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yine 3 ay içerisinde başvurup sağlıkla ilgili sıkıntılarında kullanmak üzere Özel Sağlık Sigortası yaptırmaları gerekir.)

• 18 yaşından küçük adaylar, kayıt için velileri ile beraber gitmelidirler. (Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez) “

YURDA KAYIT İÇİN GEREKECEK BELGELER

Yurt başvurusunda bulunan öğrencilerin yurda kabul edildiği takdirde kayıt için hazırlaması gereken belgeler:

“1. Lise diplomasının fotokopisi

2. 2018-YKS Yerleştirme Belgesi (Ara sınıfta olanlar için, üniversiteden alınacak güncel öğrenci belgesi) (Yabancı uyruklu kontenjanı ile yerleşme alanlar için, üniversiteye kabul mektubu)

3. Emniyet Müdürlüğünden alınacak İyi Hal Belgesi

4. Mahalle muhtarından alınacak İkametgah Belgesi (KKTC’deki adresi)

5. 4 adet vesikalık fotoğraf

6. TC Kimliği olmayan KKTC vatandaşları için KKTC pasaportunun İçişleri Bakanlığı’ndan onaylı fotokopisi

7. KKTC Kimlik Kartının İçişleri Bakanlığı’ndan onaylı fotokopisi

8. Devlet hastahanesinden alınacak Sağlık Raporu

(Bazı yurtlar bu listede belirtilen belgelerin tümünü talep etmeyebilir. İlgili yurt müdürlüğüne ulaşıp teyid ediniz.)

Not: Sonuçlar, kyk.ziraatbank.com.tr adresinden öğrenilebilir.

İhtiyaç halinde, öğrencilerimizin irtibata geçebileceği konsolosluklar aşağıdaki gibidir.

• İstanbul’da eğitim görecek olan öğrenciler; İstanbul Başkonsolosluğu,

• İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Muğla’da eğitim görecek olanlar; İzmir Konsolosluğu,

• Adana’da eğitim görecek olanlar; Adana Fahri Konsolosluğu,

• Yukarıda adı geçen iller dışında başka bir ilde ve Ankara’da eğitim görecek olan tüm öğrenciler ise Ankara Büyükelçiliği ile temasa geçebilirler.

İLETİŞİM

• KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Tel: 2288513 Faks: 2274453 Web: www.mebnet.net Facebook iletişim: https://www.facebook.com/kktcyuksekogrenim/

• TC Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Tel: (0312) 551 60 00 Faks: +90 3125516573 Web: http://www.kyk.gov.tr/

• KKTC ÖSYM Bürosu Tel: 4441026

• KKTC Ankara Büyükelçiliği (Eğitim Ataşesi) Tel: (0312) 446 3221, (0312) 4460185/118

Faks: (0312) 4450478 e-posta: ankara@mfa.gov.ct.tr

• KKTC İstanbul Başkonsolosluğu (Eğitim Ataşesi) Tel: (0212) 2273490/105-130 Faks: (0212) 2273493

e-posta: istanbul@mfa.gov.ct.tr

• KKTC İzmir Konsolosluğu Tel: (0232) 4897789, (0232) 4894914 Faks: (0232) 4895892 e-posta: izmir@mfa.gov.ct.tr

• KKTC Adana Fahri Konsolosluğu Tel: (0322) 4572907 Faks: (0322) 4572907 e-posta: adana@kktcbe.org.tr

• KKTC Mersin Konsolosluğu, (Eğitim Ataşesi) Tel: (0324) 2372482/83-103 Faks: (0324)2372520 e-posta: mersin@mfa.gov.ct.tr

• KKTC Bursa Fahri Konsolosluğu Tel: (0224) 2224439 Faks: (0224) 2224439

• KKTC Antalya Fahri Konsolosluğu Tel: (0242) 3122888 Faks: (0242) 3215900

e-posta: kktc.antalya@er-ah.net”