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TDP adayları KTÖS ve KTOEÖS’ü ziyaret etti

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TDP milletvekili adayları, seçim çalışmaları çerçevesinde KTÖS ile KTOEÖS'ü ziyaret etti....

02 Ocak 2018 Salı 14:00
TDP adayları KTÖS ve KTOEÖS’ü ziyaret etti
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları, seçim çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nı (KTOEÖS) ziyaret etti.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde başta “eğitimde yaşanan sorunlar” ve “toplumun yapısal sorunlarının” çözümü konusunda değerlendirmelerde bulunuldu; TDP Milletvekili adaylarının tanıtım broşürü ile TDP Katılım Vizyonu Kitabı takdim edildi. 

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, ülkenin en önemli sorunlarının başında beyin göçü geldiğini belirterek, nitelikli, eğitimli, gençlere hak ettikleri çalışma koşullarını sağlamak için, evrensel hak olan ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesini yürürlüğe koyacaklarını söyledi.

Göç Yasası başta olmak üzere yaratılan tüm eşitsizliklerin ortadan kaldırılacağını ifade eden Özyiğit, "Güçlü, temiz ve özgür bir gelecek yaratacak ve değişimin önünü açacaksak, önce gençlerimizi burada tutmak, yurtdışında olanların da ülkelerine geri dönmelerini sağlamamız gerekmektedir” dedi. 

Eğitim, elektrik, su konusunda özelleştirme çalışması yapıldığını iddia eden Özyiğit, TDP’nin toplumun malı olan kurumların özelleştirme adı altında peşkeş çekilmesine karşı olduğunu belirtti. 

Eğitimde de çok ciddi sorunlar olduğunu belirten Özyiğit, gençlerin eğitimini planlayamadan geleceğe sahip çıkılamayacağını kaydetti. Kurumlara sahip çıkma gerektiğini ifade eden Özyiğit, TDP’nin güçlü bir şekilde hükümette yer alarak kurumlara sahip çıkacağını, “kendi kurumlarımızı kendimizin yöneteceği bir düzen ile kendi ayakları üzerinde duran ekonomik bir yapıyı yaşama geçireceklerini” ifade etti. 

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