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TDP Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Bilişim Suçları Yasası ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 15:18
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TDP Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Bilişim Suçları Yasası ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre TDP, yarın saat 08.30’da Bilişim Suçları Yasası ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne dava dosyalayacak.

Anahtar Kelimeler:
TDPBilişim Suçları Yasası
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