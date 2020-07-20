TDP Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Bilişim Suçları Yasası ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre TDP, yarın saat 08.30’da Bilişim Suçları Yasası ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne dava dosyalayacak.