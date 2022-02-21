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TDP: “Başarısız bir hükümet ile yola devam kararı alındı”

TDP yeni hükümetin, “başarısız bir hükümetin devamı olduğunu” ileri sürdü.

21 Şubat 2022 Pazartesi 19:46
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TDP: “Başarısız bir hükümet ile yola devam kararı alındı”
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Toplumcu Demokrasi Partisi'nden (TDP) yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun hükümeti kurma çalışmaları esnasında kamuoyuna yaptığı açıklamaların “hükümetin, toplumsal ihtiyaçları karşılayan bir anlayışla değil partili siyasetçilerin taleplerini tatmin edecek biçimde bir yaklaşımla kurulduğunu gösterdiği” iddia edildi.

Başbakan’ın hükümet kabinesini açıkladığı sırada “bakanlıkların dönüşümlü olacağını” belirttiği savunulan açıklamada, bunun “istikrarlı ve toplum çıkarlarını gözeten bir hükümetten ziyade, menfaat odaklı bir anlayışın ülkeyi yönetmekte hakim olacağını gözler önüne serdiği” öne sürüldü.

Açıklamada, TDP’nin, halkın acil çözüm bekleyen sorunlarının çözümü konusunda hükümetin icraatlarını yakından takip edeceği, olumlu bulunan girişimleri desteklerken, halkın aleyhine atılacak adımların karşısında duracağı belirtildi.

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