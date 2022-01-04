Künye
Kıbrıs 14
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye çıktı
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye...
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya çalışırken yakalandı
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya...
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
banner107

TDP: “Bu toplum sizi affetmeyecek”

TDP'den yapılan açıklamada, yeni Cumhurbaşkanlığı külliyesi ve yeni Meclis binası yapımı için 586 milyon Türk Lirası kaynak ayrılmasının kabul edilemez olduğunu ifade edilerek, “Bu toplum sizi affetmeyecek” denildi.

04 Ocak 2022 Salı 19:39
157 Okunma
TDP: “Bu toplum sizi affetmeyecek”
banner108

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) eğitim ve sağlık başta olmak üzere ülkede her alanda ciddi eksiklikler varken, toplumun çoğunluğu ekonomik kriz altında ezilirken, yeni Cumhurbaşkanlığı binası (külliye) ve yeni Meclis binası yapımı için 586 milyon Türk Lirası kaynak ayrılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Bu toplum sizi affetmeyecek” dedi.

Başta Ersin Tatar ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) olmak üzere buna karşı çıkmayanların halkına karşı ihanet içinde olduklarına dikkat çekilen açıklamada, “Bu toplumun önceliği külliye ve yeni meclis binası değil, geçimdir” denildi.

Sağlık altyapısı yetersizken, Onkoloji, Thalassemia, MS hastalarına bütçe yok gerekçesiyle ilaç getirilmezken, yarım kalan hastaneler bitirilmezken, okullar dökülürken, toplum fakirleşirken, on binlerce kişi işsiz kalırken önceliğin bu olması bu halka yapılabilecek en büyük kötülüklerdendir” denilen TDP açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Bu halkın, sırf birileri istedi diye her şeye ‘evet’ diyen değil, önceliği toplum olan, kararlarını bu yönde alan ve uygulayan siyasi anlayışlara ihtiyacı vardır.

Özellikle son 2 yılda ülkedeki yapısal sorunların artarak derinleştiği, her alanda yıkımın yaşandığı bir dönemde halkın yaşantısına dokunacak, altyapıları geliştirecek, okulları, hastaneleri, yolları artıracak planlamalara ihtiyaç vardır.

Tamamen kendini düşünen ve biat etmeyi marifet sayan siyasi anlayışla yönetilmek kader değildir, olmamalıdır. 23 Ocak seçimleri de bu anlayışa dur demek için tarihi bir fırsattır. Ya ‘önce toplum’, diyenler gelecek ve ülkede adalet, paylaşım ve sosyal devletin gerekleri yerine getirilecek, ya da kendi ikballerini toplumun önünde tutanlarla birlikte karanlık bir geleceğe yürünecek.” 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkatsizlik ve sürat kaza getirdi
Dikkatsizlik ve sürat kaza getirdi
Güney’de günlük vaka sayısında bir rekor daha...
Güney’de günlük vaka sayısında bir rekor daha...
Seyir halindeki araç alev aldı
Seyir halindeki araç alev aldı
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim