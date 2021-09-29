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TDP Cumhurbaşkanlığı’ndaki Toplantıya Katılmayacak

TDP, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından düzenlenecek olan bilgilendirme toplantısına katılmayacaklarını açıkladı.

29 Eylül 2021 Çarşamba 21:20
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TDP Cumhurbaşkanlığı’ndaki Toplantıya Katılmayacak
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Sn. Ersin Tatar Müsteşarı aracılığı ile tarafımıza gönderdiği yazıda, bugün Meclis Başkanı ve Meclis’te temsil edilen partilerin başkanları ile Cumhurbaşkanlığında bir toplantı yapılacağını, New York temasları ile ilgili bilgi verileceği toplantıda ayrıca yeni yasama yılı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunulacağı belirtildi. 

Öncelikle belirtmek isteriz ki, çok olağanüstü durumlar dışında Meclis çalışmalarının değerlendirileceği yer Meclis’tir. Üstelik Sn. Tatar’ın Cumhurbaşkanlığında UBP kurultayı ile ilgili toplantılar yapıp, o makamın  gerektirdiği bağımsız ve tarafsızlık ilkesini yerle bir ettiği bir ortamda, bu çağrının yapılması da manidardır.  

Diğer yandan Sn. Tatar o makamın gerekliliklerini yerine getirmediği gibi, Kıbrıs konusuyla ilgili de gerekli bilgilendirmeleri ve istişareleri yapmaktan da sürekli kaçmıştır. Hatırlanacağı üzere Sn. Tatar Nisan sonunda gerçekleştirilen 5’li görüşmede sunduğu önerileri de Meclis’teki partiler dahil kimseyle paylaşmamıştı.  
Bu tutum geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen New York görüşmeleri öncesinde de sürmüştür. Görüşme öncesinde toplantı çağrısı yapılmadığı gibi, herhangi bir istişare ve bilgilendirmede de bulunulmamıştır.

Bu gerçekler ışığında bugün yapılan toplantı davetini de samimiyetten yoksun olarak değerlendirdiğimizi ve katılmayacağımızı belirtmek isteriz. 

Bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isteriz ki, Sn. Tatar’ın nakarat şekilde yeni diye dillendirdiği siyaset aslında 50 yıllık eski politikaları içermektedir. İki egemen devlete dayalı çözüm politikasının daha önce denenmiş ancak sonucunda Kıbrıs Türk tarafının zararlı çıktığı sonuçlarla neticelenmişti. Bilinmesini isteriz ki, eski yanlışlardan yeni doğrular çıkmayacaktır. 

Kıbrıs Türk halkının dünyadan daha koparacak değil, dünyayla buluşturacak, uluslararası hukuk içine girmesini sağlayacak siyasetlere ihtiyacı vardır.  Yapılması gereken olmayacak senaryoların peşinde gitmek değil, çözüm yönünde irade göstermektir. Bugünkü konjonktürde de en gerçekçi çözüm modeli de Federasyondur.

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