Künye
Kıbrıs 19
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
KKTC’ye nerden giriş yaptığı tespit edilemedi!
KKTC’ye nerden giriş yaptığı tespit...
Yine kadına şiddet! Eşinin yüzüne ve başına yumruk attı
Yine kadına şiddet!
Markette kız çocuklarını taciz etti
Markette kız çocuklarını taciz etti
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını gösterdi
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını...
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
banner107

TDP'de aday sıralama için üyeler bugün sandık başında

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 23 Ocak 2022 seçimlerine yönelik iddialı bir şekilde yola çıktıklarını belirterek, “Bu ülkenin geleceğini şekillendirerek, temiz ve özgür bir gelecek için yoldayız" dedi.

12 Aralık 2021 Pazar 14:09
44 Okunma
TDP'de aday sıralama için üyeler bugün sandık başında
banner108

Toplumcu Demokrasi Partisi’nde (TDP)  aday sıralama için üyeler bugün sandık başına gitti.

Lefkoşa The Paradise Park’ta bu sabah 11.00'da üyelerin katılımıyla başlayan ve 'Şimdi TDP Zamanı’ temasıyla gerçekleştirilen etkinliğin başında TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bir konuşma gerçekleştirdi. Kurultayda Divan Başkanlığını Mehmet Hoca yaparken, Yüksek Seçim Kurulu'ndan da görevliler de divanda hazır bulundu. Oy verme İşlemi saat 16.00'a kadar sürecek.

 “AKLA, BİLİME VE ADALETE SIRTINI DAYAMIŞ YÖNETİM BİÇİMLERİ ÇÖKMÜŞTÜR”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, konuşmasına, "Çok değerli divan kurulu, yüksek seçim kurulunun değerli üyeleri ve 23 Ocak’ta geleceği şekillendirecek, aydınlık yarınları belirleyecek TDP’liler, demokrasi şölenimize hoş geldiniz" diyerek başladı. TDP’li adayların her birinin, birbirinden değerli bireyler olduklarını, bunun takdirinin de zaten toplum tarafından yapılacağını belirten Özyiğit, “TDP bu ülkenin geleceğini şekillendirmek için yoldadır" dedi.

Ülkede her alanda kaos ve karmaşa yaşandığını, halkın büyük çoğunluğunun ekonomik kriz içinde olduğunu belirten Özyiğit, “KKTC’de yaşayan yurttaşlar olarak içinden geçtiğimiz son dönemde siyasal varlığımızı, ekonomik refahımızı, düzenimizi kaybettik. Bu kötü yapının yaratıcıları bellidir, zaten bunu artık kendileri de itiraf etmektedirler. Akla, bilime ve adalete sırtını dayamamış yönetim biçimleri ile birlikte, çıkar ve yolsuzluklarla yoğrulmuş yöneticilere dayalı mevcut sistem çökmüştür. Yeniden ayağa kalkabilmek için ise yeni bir vizyona ihtiyaç vardır” dedi. 

 “ADALET, PAYLAŞIM VE GELİŞMENİN TEMELİNDE TEMİZ BİR YÖNETİM”

Eski yöntem ve anlayışla çöken sosyal, siyasal ve ekonomik yapıyı ayağa kaldırmanın mümkün olmadığını belirten Özyiğit, “23 Ocak seçimleri bu yapının değiştirilmesi için bir fırsattır. Ya bu düzen bu şekilde devam edecek, ya da yeni bir yapının oluşumuna kapı açılacak. TDP adaletin, paylaşımın ve gelişmenin temel alındığı temiz yönetime dayalı bir yapının kurulması ve her alanda toplum yararına icraatlar yapma konusunda kararlıdır. Bunun bir örneğini de 4’lü hükümet dönemi tüm halkımıza göstermiştir. Seçim sonrasına yönelik çalışmalarını da bu şekilde sürdürmektedir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Cemal Özyiğit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çakıcı: TKP gibi güçlü, kararlı ve cesur siyasi bir yapıya ihtiyaç vardır
Çakıcı: TKP gibi güçlü, kararlı ve cesur siyasi bir yapıya ihtiyaç vardır
UBP Milletvekili aday seçimi resmi sonuçları açıklandı
UBP Milletvekili aday seçimi resmi sonuçları açıklandı
Sennaroğlu: Bundan sonra hayatıma normal bir vatandaş gibi devam edeceğim
Sennaroğlu: Bundan sonra hayatıma normal bir vatandaş gibi devam edeceğim
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim