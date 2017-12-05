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TDP'den dijital mecrada gönüllülük kampanyası başlattı

TDP’den yapılan açıklamaya göre, TDP’nin seçim çalışmalarına katılmak, fikrini paylaşmak ve farklı alanlarda katkı sağlamak isteyen kişiler için hazırlanan uygulamada bireyler, kolayca gönüllü formunu doldurabiliyor.

05 Aralık 2017 Salı 14:05
TDP'den dijital mecrada gönüllülük kampanyası başlattı
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)’nin, 7 Ocak 2018 erken genel seçim çalışmaları kapsamında “Güçlü, Temiz ve Özgür bir gelecek için gönüllüyüm” uygulamasını dijital mecrada hayata geçirdiği bildirildi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, TDP’nin seçim çalışmalarına katılmak, fikrini paylaşmak ve farklı alanlarda katkı sağlamak isteyen kişiler için hazırlanan uygulamada bireyler, kolayca gönüllü formunu doldurabiliyor.

TDP resmi web sitesinde http://www.tdpkibris.org/gonullu-oluyorum/ linkinde yer alan uygulamanın, önümüzdeki günlerde Facebook mecrasına da ekleneceği ifade edilen açıklamada, formu dolduran bireylere TDP kampanya ekiplerinin en geç 24 saat içerisinde ulaşıp iletişim kurduğu;  gönüllülerin kendilerinin seçtikleri yöntem, etkinlik veya mecralarda çalışmalara katkı sağladıkları kaydedildi. 

WHATSAPP VE VİBER’DAN GÖRÜŞ VE SORULAR İLETİLEBİLECEK

TDP, bir yandan düzenlediği geziler ile yurttaşlarla buluşurken, dijital mecradaki alanlarda da yurttaşlara ulaşmaya, görüş ve projelerini açıklamaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, öte yandan, Whatsapp ve Viber üzerinden partiye fikirlerini aktarmak isteyen, çalışmalara katılmak isteyen yurttaşlar için de yine hızlı ve herkes tarafından kullanılabilecek bir uygulama başlatıldığı belirtildi. 

Bu kapsamda, 0548 841 20 18 ve 0533 857 2018 numaralı telefonlara Whatsapp ve Viber aracılığı ile mesaj gönderilebilecek. 

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